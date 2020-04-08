На стадионе Металлист могут сделать госпиталь для больных коронавирусом

На стадионе Металлист в Харькове в случае необходимости может быть развернуто госпиталь для больных коронавирусом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер эфире телекомпании АТН.
— Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем Металлисте.
Группой специалистов, в частности врачей, мы проверяли стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь, — сказал Кучер.
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Он добавил, что кроме этого изучается возможность использования базы Металлиста в поселке Высоком для размещения больных или для обсервации.
Напомним, с 21 марта в Харьковской области введена чрезвычайная ситуация.