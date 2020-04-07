Нам скрывать нечего: мэр Николаева о проверке Минздрава из-за Covid-19

В Николаевскую область направят проверку с Минздрава, чтобы проверить правильность тестирование на коронавирус, однако городской голова Александр Сенкевич говорит, что им нечего скрывать.

Об этом он сообщил во время вечернего онлайн брифинге 7 апреля.

— Минздрав подозревает, что мы делаем что-то неправильно, что скрываем, возможно, реальную ситуацию с заболеваниями коронавирусом. Поэтому в конце этой или в начале следующей недели к нам приедет специальная комиссия специалистов, которая будет проверять наши действия. Мы их ждем, нам скрывать нечего, — подчеркнул чиновник.

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Он также отметил, что в Николаеве ежесуточно умирает от 10 до 16 человек по разным причинам. Но этот уровень смертности ничем не отличается от прошлых лет.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. Covid-19 подтвержден во всех областях страны, кроме Николаевской.