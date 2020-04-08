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Факты / Украина / Политика

Не целовать умерших: Минздрав дал рекомендации о погребении инфицированных Covid-19

Минздрав рекомендует во время похорон не целовать умерших от Covid-19 и хоронить их в плотно закрытом гробу.

Такие рекомендации утверждены постановлением №4 от 27 марта 2020 года главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

В связи с ростом количества летальных исходов от Covid-19 Минздрав также советует во время ритуальных обрядов придерживаться рекомендаций и не собираться в количестве более 10 человек в помещении, соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 м между присутствующими.

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Согласно принятым рекомендациям, органы местного самоуправления должны осуществлять учет лиц, присутствовавших при погребении умершего от Covid-19.

При транспортировке умершего к месту погребения или кремации необходимо использовать герметичные непроникаемые пакеты-мешки.

Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, как хоронить умерших от коронавируса.

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