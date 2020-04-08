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Факты / Украина / Общество

Передвижение на автомобиле во время карантина: есть ли запреты

Все украинцы, кроме тех, кто находится на самоизоляции, могут спокойно передвигаться на личном транспорте по территории Украины.

Граждане могут покидать территорию своих населенных пунктов и областей.

— Пользоваться личным авто можно без территориальных ограничений. То есть выезжать в другие населенные пункты как в пределах, так и за пределы области, — говорит член Ассоциации юристов Украины Никита Жуков.

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Это не касается тех городов, сел и областей, где местные власти ввели запрет на въезд и выезд, как, например, в Черновицкой области.

— Исключение — решение органов местного самоуправления, которые ввели такие ограничения в регионе, — дополняет эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли самостоятельно менять место обсервации.

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