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Факты / Украина

Першотравенск усилил карантинные посты

В Першотравенске усилили карантинные посты вокруг города, а врачам передали необходимые средства защиты: костюмы, очки, бахилы и респираторы.

Такое решение принято по результатам рабочего совещания в Днепропетровском облсовете по противодействию вспышке заболевания коронавирусом.

Сейчас в Першотравенске продолжается санитарная обработка города.

По состоянию на 8 апреля новых случаев Covid-19 в области не выявлено.

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