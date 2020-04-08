Першотравенск усилил карантинные посты

В Першотравенске усилили карантинные посты вокруг города, а врачам передали необходимые средства защиты: костюмы, очки, бахилы и респираторы.

Такое решение принято по результатам рабочего совещания в Днепропетровском облсовете по противодействию вспышке заболевания коронавирусом.

Сейчас в Першотравенске продолжается санитарная обработка города.

По состоянию на 8 апреля новых случаев Covid-19 в области не выявлено.