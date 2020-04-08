Першотравенск закрыл въезд и выезд транспорта из города

В Першотравенске Днепропетровской области с 9.00 8 апреля ограничили въезд и выезд из города.

По словам главы местной облгосадминистрации, такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса. Теперь соответствующее решение должен принять и горсовет Першотравенска.

— Разрешение на въезд будет иметь только стратегически важный транспорт — грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На всех блокпостах медицинские бригады будут проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса, — сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

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Он также добавил, что Першотравенская городская больница имеет инфекционные боксы, готовые принимать больных.

Напомним, 7 апреля в Першотравенске обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в городе 21 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

Источник: Днепропетровская ОГА