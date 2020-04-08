От ножевых ранений в области сердца умер лидер группы Лесик Band Александр Дацюк. Ему было 56 лет.

Мы собрали факты из жизни известного украинского исполнителя.

Александр Дацюк родился во Львове. Окончил факультет дирижирования Львовского училища культуры и искусств.

Лесик Дацюк один из первых участников и основателей Львовского рок-клуба.

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В декабре 1990 года во Львове он создал свою группу Лесик Band. Получил звание заслуженного артиста Украины.

Александр Децюк был женат.

Недавно стало известно о смерти Ивана Вакарчука — бывшего министра образования, ректора Львовского университета и отца лидера группы Океан Эльзы.