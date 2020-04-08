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Факты / Украина / Общество

Нарушил карантин — копай могилу: мэр Фастова предложил альтернативу штрафам

Мэр Фастова Михаил Нетяжук предлагает отправлять копать могилы нарушителей карантина.

Мэр был на похоронах жительницы города, которая умерла от коронавируса.

— Возвращаясь с кладбища подумал, что нарушителей более целесообразно не штрафовать. А заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительно, — говорит Нетяжук.

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— Поскольку такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, остается штрафовать, — добавляет мэр.

Напомним, в Борисполе мужчина долгое время находился на самоизоляции после контакта с больным Covid-19 матерью и был под круглосуточным наблюдением врачей. Когда мужчине стало хуже, врачи отказались забрать его в больницу.

Источник: Моя Киевщина

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