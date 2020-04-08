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Факты / Украина

Пожар в Чернобыльской зоне: открытого огня нет, тлеет трава отдельными очагами

В Чернобыльской зоне отчуждения на территории Денисовецкого и Котовского лесничества открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами и кустарников.

— По состоянию на 7.00 8 апреля в зоне отчуждения наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами, — сообщают в ГСЧС.

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Также на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения открытого огня нет, наблюдается тление отдельными очагами.

— Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 253 человека и 68 ед. техники, из них от ГСЧС 168 человек личного состава и 34 ед. техники, — говорится в сообщении.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.

Впоследствии по факту пожара полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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