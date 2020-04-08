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Факты / Украина / Общество

Профилактика коронавируса: как защититься от Covid-19

Во время пандемии Covid-19 нужно соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть коронавирусом.

ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Факты ICTV пообщались со специалистом, который дал свои рекомендации по профилактике коронавируса.

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Как не заболеть коронавирусом?

1) Ограничить контакт с реальными или потенциальными больными коронавирусом.

— Необходимо ограничить посещение мест массового скопления людей, социальные контакты, особенно если вы относитесь к группе риска по развитию острых респираторных инфекций.

К этой группе относятся люди старше 60 лет, беременные, люди, страдающие диабетом, онкопатологией, бронхиальной астмой, хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, — комментирует врач-педиатр, медицинский блогер Денис Арман.

2) Использовать защитные перчатки или обрабатывать руки антисептиком.

— Постоянное использование перчаток может приводить к дерматитам. Поэтому важно не сколько использование перчаток, сколько поддержание личной гигиены, — добавляет Денис Арман.

3) Важно и нужно придерживаться элементарных правил личной гигиены.

— Это банально, но сейчас это может спасти вам жизнь, — подводит итог эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, какие симптомы коронавируса. Медики рассказали, какие могут появляться признаки заболевания по дням.

Источник: ВОЗ

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