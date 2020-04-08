Раду созывают 13 апреля — на повестке законы для новой программы с МВФ

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во время заседания Рады должны быть приняты необходимые законы для начала новой программы с МВФ

Об этом он сказал на встрече с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

Первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса.

— На встрече обсудили итоги недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей, — говорится в сообщении.

Ермак проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состоянии переговоров по урегулированию конфликта.

Также Ермак и Квин обсудили актуальные вопросы развития украинско-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.