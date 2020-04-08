Штраф за поджог сухой травы повысят до 6 тыс. грн

В Украине правительство предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Из года в год, весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух, — написал Шмыгаль.

Также он отметил, что ответственность должна быть усилена.

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— Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс. грн, — добавил премьер-министр.

К слову, 8 апреля в Дарницком районе Киева загорелся склад лакокрасочных материалов.

Пожар произошел из-за разожженного на улице мангала, огонь из которого перекинулся сначала на дрова и сухие листья, а затем на склад.