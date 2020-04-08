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Факты / Украина / Общество

Сколько человек может находиться в салоне авто во время карантина

Кабмин не запретил перемещение украинцев на автомобиле во время карантина, но ограничил количество людей, которые могут в нем находиться одновременно.

Украинцы могут свободно пользоваться личным транспортом.

— Использование как личного, так и арендованного транспортного средства под ограничения или запрет постановления Кабинета министров не попадают, – говорит член Ассоциации юристов Украины Никита Жуков.

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Однако, правительство не разграничивает передвижение пешком или же с помощью автомобиля. Таким образом, могут возникать разночтения постановления касательно того, распространяется ли оно на передвижение на личном транспортном средстве, считает юрист.

— Согласно того же постановления Кабинета министров, с 6 апреля 2020 года перемещение группой лиц в количестве более чем два человека запрещено. Это ограничение распространяется на любое перемещение, — дополняет эксперт.

Исключением является лишь передвижение с целью служебной необходимости или в случае сопровождения взрослым ребенка до 14 лет.

Есть в постановлении уточнение о том, что в авто может одновременно находиться то количество людей, которое позволяют его технические характеристики. Но это больше касается служебной необходимости.

— Здесь могут возникать разночтения, но я считаю, что это касается передвижения в случае служебной необходимости, — говорит специалист.

Напомним, ранее мы писали, что такое самоизоляция и кому с 6 апреля 2020 года нужно обязательно находиться дома.

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