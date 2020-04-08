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Факты / Украина / Общество

Праздновали приезд из-за границы: на Житомирщине зафиксировали вспышку коронавируса

В Житомирской области в городе Малин зафиксировали вспышку коронавируса. Восемь человек заболели Covid-19.

Об этом на брифинге заявил глава областной администрации Виталий Бунечко.

— Мы сейчас имеем ситуацию, что это уже не люди, которые привезли эту беду к нам в Украину из-за границы, а это контактные лица, контактировавшие с больными, которые контактировали с теми, кто приехал из-за границы, — сказал Бунечко.

Также он добавил, что в Малине собралась компания, чтобы отпраздновать приезд друга из-за рубежа, и после этого коронавирусом в городе заболели сразу восемь человек.

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Также в Бердичевском районе Житомирской области в одной семье сын сознательно общался с человеком, который вернулся из-за границы. Сейчас заболела его мать, она находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.

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