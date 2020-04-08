В апреле Минфин не будет проводить внутренние заимствования

Министерство финансов Украины не видит необходимости проводить заимствования в апреле.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко.

— Что касается рынка внутренних заимствований, то у нас на сегодня нет необходимости внутренних заимствований в апреле. Мы будем видеть реакцию рынка на наши инструменты, и если будет такая необходимость — непременно выйдем, – сказал министр.

За месяц отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла.

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По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года – почти 20% с постепенным снижением до 16% по семилетним бумагам.

Как писали Факты ICTV, 2 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре получит первый транш от МВФ. О какой сумме кредита идет речь, топ-чиновник не уточнил.