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Факты / Украина

В Киеве блогер распространяла фейки о Covid-19 по заданию РФ — СБУ

СБУ пресекла в Киеве деятельность блогера, которая в своих аккаунтах в соцсетях размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории Украины и распространяла фейки про коронавирус.

Киевлянка действовала по заданию кураторов из России и пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. Также она размещала в сети искаженные факты о ситуации в Украине накануне Дня победы над нацизмом.

Для подготовки материалов блогер использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на свою аудиторию в несколько десятков тысяч человек.

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Во время обыска по месту проживания у нее обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Ее деятельность расследуется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

У Києві блогер поширювала фейки про Covid-19 за завданням РФ -

Напомним, 2 апреля СБУ разоблачила противоправную деятельность государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака.

Он скопировал и переслав по электронной почте документ, касающийся комплекса мер Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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