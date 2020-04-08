По состоянию на 12.00 8 апреля в Киеве зафиксировали 294 случая коронавируса.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— За прошедшие сутки количество больных киевлян увеличилось на 15 человек.

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Заболели 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года.

— Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, — трое медиков, — добавил мэр Киева.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 1 668 случаев коронавируса, из которых 52 — летальные. Излечилось 35 пациентов.