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Факты / Украина / Общество

Во Львове вторая смерть от Covid-19: умер 50-летний мужчина

В клинической больницы Львовской железной дороги умер пациент с диагнозом коронавирус Covid-19.

50-летний мужчина получил положительный тест на болезнь 7 апреля.

Пациента доставили в больницу в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью.

Несмотря на усилия медиков и реанимационную помощь мужчина скончался.

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По предварительным данным городского управления здравоохранения, мужчина не был жителем Львова.

Как писали Факты ICTV, во Львове очевидцы сняли, как священнослужители в одном из храмов проводят обряды, несмотря на карантин из-за коронавируса.

Источник: ЛОГА

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