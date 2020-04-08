Смягчение карантинных ограничений в Украине можно будет рассматривать в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина.

Он отметил, что в Украине уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Однако, по его мнению, нужно дождаться более устойчивой ситуации.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Роман Родина также отметил, чтобы достичь уменьшения количества больных коронавирусом, сейчас нужно продолжать делать те ограничительные меры, которые были введены.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что говорить об окончании карантина рано, поскольку Украина находится на пороге пика коронавируса.