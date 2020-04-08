Жители с. Казацкое Конотопского района, где подтверждено 18 случаев Covid-19, находятся на усиленном карантинном режиме.
Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский.
Он отметил, что жители села живут практически в изоляции.
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— В Казацком установлены три контрольно-пропускных поста, где работают медики, представители полиции и спасатели. В село заезжает только спецтранспорт — лесные хозяйства, агрофирмы, которые здесь работают и транспорт, доставляющий на заказ жителей села пакеты с пищевыми продуктами.
Пакеты подвозят к каждому двору, оставляют у ворот, и потом люди их забирают.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 8 апреля в Сумской области было зарегистрировано 56 случаев (2 летальных) Covid-19.
Напомним, из-за карантина правительство планирует выплатить украинцам с низкой пенсией дополнительную 1 тыс. грн.
Источник: Сумська ОДА