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Факты / Украина / Общество

В селе Казацкое на Сумщине из-за Covid-19 ввели карантин и установили три КПП

Жители с. Казацкое Конотопского района, где подтверждено 18 случаев Covid-19, находятся на усиленном карантинном режиме.

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский.

Он отметил, что жители села живут практически в изоляции.

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— В Казацком установлены три контрольно-пропускных поста, где работают медики, представители полиции и спасатели. В село заезжает только спецтранспорт — лесные хозяйства, агрофирмы, которые здесь работают и транспорт, доставляющий на заказ жителей села пакеты с пищевыми продуктами.

Пакеты подвозят к каждому двору, оставляют у ворот, и потом люди их забирают.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 8 апреля в Сумской области было зарегистрировано 56 случаев (2 летальных) Covid-19.

Напомним, из-за карантина правительство планирует выплатить украинцам с низкой пенсией дополнительную 1 тыс. грн.

Источник: Сумська ОДА

Фото: Dreamstime

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