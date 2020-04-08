Украина получит от ЕС 190 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия выделит Украине на борьбу с коронавирусом более 190 млн евро.

Об этом говорится в документе Реакция ЕС на пандемию коронавируса в странах Восточного партнерства.

Деньги намерены выделить на неотложные и краткосрочные нужды.

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Также Еврокомиссия мобилизует пакет чрезвычайной поддержки для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы.

Планируется выделить 80 млн евро на неотложные нужды и до 883 евро – на средне — и долгосрочные потребности по поддержке социального и экономического восстановления региона.

Напомним, 7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.