







Украина отправила в Италию 5 тонн специальных санитайзеров для борьбы с Covid-19 / 4 фотографии

Он также отметил, что Украина не выделяла никаких дополнительных денег на закупку средства.

Кроме того, Сергей Гончаров добавил, что две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии.

С ними каждый вечер проходят онлайн-конференции, где медики рассказывают, как в Италии налажена медицинская, эпидемиологическая и превенционная работа.

Напомним, ранее украинские врачи отправились в Италию на помощь коллегам для борьбы с коронавирусом.

Фото: МВД