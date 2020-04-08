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Факты / Украина

Украина отправила в Италию 5 тонн специальных санитайзеров для борьбы с Covid-19

Украина отправила в Рим пять тонн дезинфицирующей жидкости. Груз полетел в соответствии с указом президента Владимира Зеленского о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса.

В Риме самолет будет встречать глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

— Это второй раунд помощи Италии. Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников, — сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

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Украина отправила в Италию 5 тонн специальных санитайзеров для борьбы с Covid-19 / 4 фотографии

Он также отметил, что Украина не выделяла никаких дополнительных денег на закупку средства.

Кроме того, Сергей Гончаров добавил, что две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии.

С ними каждый вечер проходят онлайн-конференции, где медики рассказывают, как в Италии налажена медицинская, эпидемиологическая и превенционная работа.

Напомним, ранее украинские врачи отправились в Италию на помощь коллегам для борьбы с коронавирусом.

Фото: МВД

Источник: МВД

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