Украина отправила в Рим пять тонн дезинфицирующей жидкости. Груз полетел в соответствии с указом президента Владимира Зеленского о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса.
В Риме самолет будет встречать глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
— Это второй раунд помощи Италии. Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников, — сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
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Украина отправила в Италию 5 тонн специальных санитайзеров для борьбы с Covid-19 / 4 фотографии
Он также отметил, что Украина не выделяла никаких дополнительных денег на закупку средства.
Кроме того, Сергей Гончаров добавил, что две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии.
С ними каждый вечер проходят онлайн-конференции, где медики рассказывают, как в Италии налажена медицинская, эпидемиологическая и превенционная работа.
Напомним, ранее украинские врачи отправились в Италию на помощь коллегам для борьбы с коронавирусом.
Фото: МВД
Источник: МВДЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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