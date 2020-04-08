Украине рано говорить о смягчении карантина — Зеленский

Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мер в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников.

К такому мнению пришли на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

— Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время, — сообщил глава государства.

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Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже разработаны программы выплат людям с самыми низкими доходами.

К примеру, 80-летним пенсионерам начали поступать дополнительные выплаты. Кроме того, правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь.

В частности, речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина заявил, что карантин в Украине могут продлить до мая.