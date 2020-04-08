Украинцы, которые застряли в Непале, возвращаются домой — МИД

Группа украинских туристов, которая несколько недель не могла вылететь из Непала из-за карантина, в ближайшее время вернется в Украину.

Сегодня утром 18 украинских граждан вылетели специальным авиарейсом по маршруту Катманду-Доха-Мюнхен. Далее украинцы вернутся в Украину через Минск.

— Спецрейс организовало правительство Германии. Возможность отправить им как можно больше граждан Украины — результат больших усилий дипломатов как в Киеве, так и за рубежом, — сообщили в МИД.

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Сейчас в Непале остается по меньшей мере 21 гражданин Украины. Посольство Украины в Индии продолжает оказывать помощь в рамках программы Защита.

Для решения неотложных вопросов в МИД посоветовали обращаться в почетное консульство Украины в Непале.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что около 11 тыс. украинцев за рубежом нуждаются в эвакуации.