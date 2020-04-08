По состоянию на 9.00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Сейчас ситуация в регионах слудующая:
- Винницкая область — 89 случаев;
- Волынская область — 36 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 21 случай;
- Закарпатская область — 43 случая;
- Запорожская область — 45 случаев;
- Ивано-Франковская область — 198 случаев;
- Кировоградская область — 57 случаев;
- Киев — 256 случаев;
- Киевская область — 120 случаев;
- Львовская область — 36 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 32 случая;
- Полтавская область — 17 случаев;
- Ровенская область — 44 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 15 случаев;
- Черновицкая область — 273 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — 7 случаев.
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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 205 сообщений.
Напомним, сейчас в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.