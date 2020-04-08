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Факты / Украина

В Украине планируют освободить 900 осужденных из-за коронавируса — Малюська

В Украине разработан законопроект об амнистии около 900 осужденных в связи с эпидемией Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, освобождать больше людей власть не планирует, так как это может наоборот увеличить количество инфицированных коронавирусом, а также существенно ухудшить криминогенную ситуацию.

Малюська отметил, что под амнистию попадут только те граждане, которые не представляют опасности для общества.

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Минюст инициирует также изменения в законодательство, которые позволят уменьшить количество новых людей, которых направляют в СИЗО или учреждения отбывания наказаний.

Напомним, Офис генпрокурора призвал Минюст увеличить площадь камер в СИЗО.

Фото: Dreamstime

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