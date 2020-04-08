В Украине более 350 тыс. безработных и будет еще больше — Минэкономики

По состоянию на 7 апреля 2020 в стране зафиксировано 364 тыс. безработных.

Об этом заявил министр развития екномики Украины Игорь Петрашко.

— Уровень безробитности вырос на 13% — по сравнению с апрелем прошлого года, но мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%. Сейчас мы упрощаем возможность оформить пособие по бзеробиттю. Мы к этому готовы, — отметил Петрашко.

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По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, а также обеспечить восстановление экономики после коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если увольняют с работы во время карантина.