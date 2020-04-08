PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине более 350 тыс. безработных и будет еще больше — Минэкономики

По состоянию на 7 апреля 2020 в стране зафиксировано 364 тыс. безработных.

Об этом заявил министр развития екномики Украины Игорь Петрашко.

— Уровень безробитности вырос на 13% — по сравнению с апрелем прошлого года, но мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%.

Сейчас мы упрощаем возможность оформить пособие по бзеробиттю. Мы к этому готовы, — отметил Петрашко.

Читайте: Как стать на учет для безработных онлайн

По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, а также обеспечить восстановление экономики после коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если увольняют с работы во время карантина.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка