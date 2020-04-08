Военнослужащие-срочники уйдут в запас вовремя — Минобороны

Все военнослужащие, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
— Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остаются без изменений.
Также он добавил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года.
— Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом, — отметил Таран.
Напомним, по состоянию на 07.00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом, из них 1 летальный.