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Факты / Украина

Военнослужащие-срочники уйдут в запас вовремя — Минобороны

Все военнослужащие, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

— Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остаются без изменений.

Также он добавил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года.

— Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом, — отметил Таран.

Напомним, по состоянию на 07.00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом, из них 1 летальный.

Источник: Минобороны

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