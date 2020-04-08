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Факты / Украина / Общество

Как хоронить умерших от Covid-19 — инструкция Минздрава

В Украине ежедневно увеличивается количество умерших от коронавируса. Поэтому Минздрав обновил руководство по захоронению людей, которые стали жертвами Covid-19.

Как должно происходить погребение умерших от коронавируса:

  • одновременно в помещении должно находиться не более 10 человек;
  • на площади 10 квадратных метров должно находиться не более 1 человека;
  • между присутствующими должна сохраняться дистанция 1,5 метра;
  • запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
  • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу.

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По информации Минздрава, органы местного самоуправления должны осуществлять учет лиц, находившихся во время захоронения, с указанием ФИО, адреса, номера телефона, даты и времени посещения поминок или похорон.

Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, как хоронить умерших от коронавируса.

Источник: Минздрав

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