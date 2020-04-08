В Украине ежедневно увеличивается количество умерших от коронавируса. Поэтому Минздрав обновил руководство по захоронению людей, которые стали жертвами Covid-19.
Как должно происходить погребение умерших от коронавируса:
- одновременно в помещении должно находиться не более 10 человек;
- на площади 10 квадратных метров должно находиться не более 1 человека;
- между присутствующими должна сохраняться дистанция 1,5 метра;
- запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу.
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По информации Минздрава, органы местного самоуправления должны осуществлять учет лиц, находившихся во время захоронения, с указанием ФИО, адреса, номера телефона, даты и времени посещения поминок или похорон.
Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, как хоронить умерших от коронавируса.