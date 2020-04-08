Какой уровень смертности от Covid-19 в Украине

Уровень летальности при заболевании Covid-19 в Украине составляет 3,1%.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, смертность в Украине от коронавируса ниже, чем в Испании и Италии, однако выше, чем в Германии и Южной Кореи.

— В Испании сегодня показатель летальности составляет 9,9%, в Италии — 12,6%, — сообщил он.

Ляшко добавил, что самый низкий показатель летальности в Европе фиксируют в Германии.

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— Он не достигает 2%. А также в Южной Корее, там на уровне 1,5%, — отметил заместитель министра.

Как известно, по состоянию на 9.00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 52 летальных.