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Факты / Украина / Политика

Япония передаст Украине партию препарата Авиган для борьбы с Covid-19

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир Авиган.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

— Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения Covid-19.

А команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украину, — сообщил Дмитрий Кулеба.

Как отмечают в министерстве, по сообщениям японской стороны, свой интерес к использованию фавипиравира выражают многие страны, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания.

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Относительно эффективности препарата фавипиравир в лечении коронавирусной инфекции Covid-19 сейчас идут клинические исследования.

Партия препарата фавипиравир будет направлена в Украину через систему ООН. Министерство здравоохранения Украины осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинским учреждениям.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что больницы столицы получили препарат Плаквенил для борьбы с коронавирусом.

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