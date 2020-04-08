В Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая Covid-19, в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 9 пациентов.

У них взяли пробы и ждут результатов анализов.

Директор Николаевского областного лабораторного центра Минздрава Владимир Клочко показал одну из двух николаевских высокотехнологичных лабораторий, где вирусологи проводят исследования на корнавирус.

Ее дополнительно смонтировали на случай эпидемиологической ситуации. Мощность — 250 проб в сутки. Весь процесс длится около восьми часов.

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Пока же с нагрузкой справляется основная лаборатория. За месяц здесь исследовали 71 образец.

Клочко заверил, что методика тестирования четко определена Минздравом, а область обеспечена достаточным количеством тест-систем.

Также в область завезли около 5 тыс. быстрых тестов. Их распределили между больницами города и области.

По его словам, именно строгое соблюдение карантинных требований — следствие положительной статистики в области.

— Это один из факторов, который привел к такой стабильной ситуации. Скрывать сегодня это просто, я считаю, и преступление, и безрассудство со стороны медиков и власти, — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с председателями ОГА заявил, что в Николаевскую область направят комиссию МЗ, чтобы проверить правильность тестов на коронавирус.