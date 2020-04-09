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Факты / Украина / Общество

Covid-19 в Николаеве есть, но пациенты лечатся в Киеве — СМИ

Двое пациентов с подозрением на Covid-19 из Николаева поехали лечиться в столичную Александровскую больницу.

Из-за лечения в Киеве статистика Николаевской области остается неизменной.

Об этом в четверг, 9 апреля сообщил местный Telegram-канал.

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Их источники утверждают, что заболела супружеская пара медиков, которая в марте проводила отпуск в Египте. Отмечается, что после отдыха новых пациентов они не принимали.

— Наш лабораторный центр не подтверждал им коронавирус. Вчера (8 апреля) состояние ухудшилось, они поехали в Киев, — говорится в сообщении.

Напомним, Николаевская область остается единственной в Украине, где не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Поэтому в среду, 8 апреля президент Владимир Зеленский отправил в Николаев проверку с Минздравом.

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