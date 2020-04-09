Дарница направила в аптеки дополнительные 100 тыс. упаковок Иммустата

Фармацевтическая компания Дарница направила в аптеки 100 тыс. упаковок лекарственного средства Иммустат.

Как сообщает пресс-служба компании, в ответ на многочисленные просьбы потребителей и аптечных сетей, Дарница оперативно обеспечила выпуск этого противовирусного препарата. С 26 марта компания начала производство дополнительных серий Иммустата.

— Несмотря на турбулентность ситуации, мы придерживаемся своих обещаний и обеспечиваем украинцев противовирусными средствами. Иммустат уже начал поступать в аптеки. У нас есть необходимое сырье и материалы, чтобы обеспечить выпуск новых серий, — отметил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Иммустат — противовирусный препарат в форме таблеток. Рекомендуется взрослым для уменьшения продолжительности и тяжести протекания респираторных вирусных заболеваний и облегчения основных симптомов.

После применения препарата снижается частота развития осложнений, связанных с гриппом и ОРВИ. Иммустат малотоксичен и не оказывает негативного влияния на организм человека.

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Компания также начала выпуск новых серий препарата Парацетамол-Дарница. На протяжении следующих 30 дней в аптеки поступит 1,6 млн упаковок этого лекарственного средства.

Фармацевтическая компания Дарница основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.

К слову, Дарница присоединилась к инициативе по общенациональному сбору средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких в украинские больницы.