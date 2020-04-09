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Апрель, 09 в 8:53
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года
в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
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09:44
-
09 апреля
Третью смерть зараженного коронавирусом зафиксировали во Львовской области.
— 68-летння пациентка умерла сегодня ночью. У нее были сопутствующие заболевания, в частности, онкология, – цитирует пресс-служба и.о.директора департамента по вопросам здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько.
09:42
-
09 апреля
По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года
инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань. в Украине зафиксировано 1 892 случая
В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
09:41
-
09 апреля
В городской больнице Черновцов скончалась инфицированная Covid-19 горожанка, а в больнице одного из райцентров области умер житель одного из сел региона, чей экспресс-тест на коронавирус оказался положительным, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
07:55
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09 апреля
Мэр Киева также рассказал, что на сегодняшний день
в распоряжении столичных медиков более 12 тыс. тестов, по состоянию на 8 апреля в Киеве уже сделано 2,5 тыс. тестов.
В инфекционных больницах есть 400 койко-мест, и власть готова увеличить это число до 500. В случае резкого ухудшения ситуации в Киеве зарезервировано 7 тыс. коек.
07:50
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09 апреля
За сутки в Черновицкой области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего инфицированы 303 человека.
В общей сложности
51 медицинский работник заразился коронавирусом, из них шестеро — на рабочем месте.
Об этом 8 апреля сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
01:00
-
09 апреля
МВД и религиозные конфессии договорились, что на Пасху службы в храмах будут проводиться с участием не более десяти человек. Они также будут транслироваться онлайн.
В церквях может присутствовать ограниченное количество людей: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужения и обеспечивающие онлайн-трансляцию.
Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.
00:35
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09 апреля
В Киеве сообщили о минировании Александровской больницы, где лечат больных коронавирус.
Правоохранители установили, что в корпусе, о минировании которого сообщил аноним, расположено кардиологическое отделение.
22:36
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08 апреля
В Житомирской области в городе Малин зафиксировали
вспышку коронавируса. Там восемь человек заболели Covid-19.
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