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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

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Прямая трансляция
10:20 - 09 апреля

Коронавірус в Україні

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09:44 - 09 апреля

Третью смерть зараженного коронавирусом зафиксировали во Львовской области.

— 68-летння пациентка умерла сегодня ночью. У нее были сопутствующие заболевания, в частности, онкология, – цитирует пресс-служба и.о.директора департамента по вопросам здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько.

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Х
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09:42 - 09 апреля

По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

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Х
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09:41 - 09 апреля

В городской больнице Черновцов скончалась инфицированная Covid-19 горожанка, а в больнице одного из райцентров области умер житель одного из сел региона, чей экспресс-тест на коронавирус оказался положительным, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

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07:55 - 09 апреля

Мэр Киева также рассказал, что на сегодняшний день в распоряжении столичных медиков более 12 тыс. тестов, по состоянию на 8 апреля в Киеве уже сделано 2,5 тыс. тестов.

В инфекционных больницах есть 400 койко-мест, и власть готова увеличить это число до 500. В случае резкого ухудшения ситуации в Киеве зарезервировано 7 тыс. коек.

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07:50 - 09 апреля

За сутки в Черновицкой области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего инфицированы 303 человека.

В общей сложности 51 медицинский работник заразился коронавирусом, из них шестеро — на рабочем месте.

Об этом 8 апреля сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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01:00 - 09 апреля

МВД и религиозные конфессии договорились, что на Пасху службы в храмах будут проводиться с участием не более десяти человек. Они также будут транслироваться онлайн.

В церквях может присутствовать ограниченное количество людей: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужения и обеспечивающие онлайн-трансляцию.

Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

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00:35 - 09 апреля

В Киеве сообщили о минировании Александровской больницы, где лечат больных коронавирус.

Правоохранители установили, что в корпусе, о минировании которого сообщил аноним, расположено кардиологическое отделение.

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22:36 - 08 апреля

В Житомирской области в городе Малин зафиксировали вспышку коронавируса. Там восемь человек заболели Covid-19.

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21:52 - 08 апреля

В Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая Covid-19, в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 9 пациентов.

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