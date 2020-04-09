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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Коронавирус обвалит ВВП Украины в 2020 на 3,5% — Всемирный банк

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году упадет на 3,5%. Такой прогноз предоставил Всемирный банк в новом отчете, посвященном влиянию Covid-19 на экономику.

Кроме того, инфляция может вырасти с 4,1% до 8,9%.

Вместе с тем уже с 2021 года, согласно прогнозу, экономическая ситуация значительно улучшится: ВВП вырастет на 3%, а инфляция составит 5%.

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МВФ совместно со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.

Напомним, Кабинет министров Украины разработал несколько сценариев выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Источник: The World Bank

Фото: Dreamstime

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