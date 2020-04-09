Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 9 апреля, коронавирусом Covid-19 заболели 41 человек.

В целом в столице 335 подтвержденных случая заболевания.

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Лабораторно подтверждены случаи добавились в таких районах:

Печерский 78 (+30);

Дарницкий 45 (+2);

Шевченковский 43 (+1);

Голосеевский 28 (+1);

Оболонский 23 (+1);

Соломенский 23 (+1);

Днепровский 22 (+4)

Подольский 21 (+0)

Деснянский 20 (+2);

Святошинский 15 (+0).

В больницы столицы госпитализировали шестерых пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.

Нагадаємо, по состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Источник: Виталий Кличко