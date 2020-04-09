Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 9 апреля, коронавирусом Covid-19 заболели 41 человек.
В целом в столице 335 подтвержденных случая заболевания.
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Лабораторно подтверждены случаи добавились в таких районах:
- Печерский 78 (+30);
- Дарницкий 45 (+2);
- Шевченковский 43 (+1);
- Голосеевский 28 (+1);
- Оболонский 23 (+1);
- Соломенский 23 (+1);
- Днепровский 22 (+4)
- Подольский 21 (+0)
- Деснянский 20 (+2);
- Святошинский 15 (+0).
В больницы столицы госпитализировали шестерых пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.
Нагадаємо, по состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Источник: Виталий Кличко