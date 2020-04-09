Коронавирус в Киево-Печерской Лавре – подтверждены 26 случаев

Братия Киево-Печерской лавры получила результаты тестов на коронавирус, проведенных 4 апреля.

26 духовников получили положительные тесты, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Отмечу, среди случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 — в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции, — подчеркнул Кличко.

Читайте: Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел коронавирусом

К слову, всего в Киеве за прошлые сутки, 8 апреля, заболел коронавирусом 41 человек, общее количество инфицированных возросло до 335.

Как сообщалось, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин из-за коронавируса и провели тестирование братии монастыря и настоятеля лавры Павла.

Позже стало известно, что митрополит Павел ушел на самоизоляцию.