Коронавирус в ВСУ: 5 подтвержденных случаев, одна смерть

В Вооруженных силах зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом Covid-19, из них один летальный, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

— На изоляции — 131 человек, — говорится в сообщении.

При этом количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, — 28 человек.

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Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с друзьями и родными.

Напомним, по состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая заболевания коронавирусом.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ