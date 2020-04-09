По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 1 892 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Сейчас ситуация в регионах следующая:
- Винницкая область — 102 случая;
- Волынская область — 38 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 31 случай;
- Закарпатская область — 51 случай;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 218 случаев;
- Кировоградская область — 78 случаев;
- г. Киев — 300 случаев;
- Киевская область — 130 случаев;
- Львовская область — 61 случай;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 43 случая;
- Полтавская область — 19 случаев;
- Ровенская область — 64 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 169 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 18 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черновицкая область-302 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
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