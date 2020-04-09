По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 1 892 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сейчас ситуация в регионах следующая:

Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 38 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 51 случай;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 218 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

г. Киев — 300 случаев;

Киевская область — 130 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 43 случая;

Полтавская область — 19 случаев;

Ровенская область — 64 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 169 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область-302 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

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