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Факты / Украина

Кульбида назвал причину большого количества пожаров в Украине

Недостаток снежного покрова зимой и дефицит осадков в марте-апреле стали причинами большого количества пожаров в Украине.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, дефицит осадков составляет 50%.

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— Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было, и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров, — сказал он.

Напомним, сейчас в Украине увеличилось количество пожаров. В частности, в Чернобыльской зоне горит лес с 4 апреля. Также много пожаров зафиксировано вокруг Киева, что сильно загрязняет воздух в столице.

Фото: Dreamstime

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