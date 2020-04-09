Молились о защите от коронавируса: в Николаеве священники облетели город с иконами

В Николаеве священники трех православных местных храмов привезли с собой в местный аэроклуб иконы и облетали город, моля о защите от коронавируса.

Для такой цели аэроклуб предоставил три воздушных судна.

Самолеты взлетели в 11.00 и в течение 15 минут священники читали молитву во время полета.

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К слову, в Николаевскую область направят проверку с Минздравом, чтобы проверить правильность тестов на коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что миру может угрожать вторая волна распространения коронавируса, если страны снимут ограничительные меры до появления вакцины.

Источник: Новости N