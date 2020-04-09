PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Молились о защите от коронавируса: в Николаеве священники облетели город с иконами

В Николаеве священники трех православных местных храмов привезли с собой в местный аэроклуб иконы и облетали город, моля о защите от коронавируса.

Для такой цели аэроклуб предоставил три воздушных судна.

Самолеты взлетели в 11.00 и в течение 15 минут священники читали молитву во время полета.

Читайте: МВФ о кризисе из-за коронавируса: Такого не было с момента Великой депрессии

К слову, в Николаевскую область направят проверку с Минздравом, чтобы проверить правильность тестов на коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что миру может угрожать вторая волна распространения коронавируса, если страны снимут ограничительные меры до появления вакцины.

Источник: Новости N

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка