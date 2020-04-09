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Факты / Украина / Бизнес и финансы

МВФ о кризисе из-за коронавируса: Такого не было с момента Великой депрессии

Мировая экономика на грани самого масштабного кризиса почти за столетие из-за пандемии коронавируса, заявил Международный валютный фонд.

— По сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии (началась обвалом американского фондового рынка в 1929 году. – Ред.), — сказала глава фонда Кристалина Георгиева.

В МВФ подчеркнули, что до сих пор не ясно, насколько глубоким и затяжным будет кризис из-за коронавируса. При этом уже можно говорить, что глобальная экономика покажет резко отрицательные темпы роста в 2020 году, отметила Георгиева.

По словам главы фонда, мировую экономику ждет “частичное восстановление”, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии 2020 года.

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“Хорошей новостью” в МВФ назвали то, что правительства разных стран ввели бюджетные меры с момента начала кризиса, которые фонд оценивает суммарно в $8 трлн.

Напомним, Кабинет министров Украины разработал несколько сценариев выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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