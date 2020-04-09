На Буковине 51 медик заразился коронавирусом

За сутки в Черновицкой области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего инфицированы 303 человека.
В общей сложности 51 медицинский работник заразился коронавирусом, из них шестеро — на рабочем месте.
Об этом 8 апреля сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
По его словам, сейчас в регионе выздоровели 17 пациентов.
Глава ОГА также сообщил, что 8 апреля в Черновцах умерла 66-летняя женщина с подозрением на Covid-19.
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Напомним, 8 апреля на Ровенщине было зарегистрировано 7 новых случаев Covid-19, шесть из которых — это медицинские работники районной больницы в Сарнах.