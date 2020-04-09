На Донбассе во время обстрела погиб военный

9 апреля на Донбассе погиб украинский военный.

Во время обстрела один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

— Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня, — говорят в штабе ООС.

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Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника.

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый.