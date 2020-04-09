На период карантина судам разрешат заседать в режиме видеоконференции

Законопроект №3276 О внесении изменения в раздел XI Переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19), готов ко второму чтению.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять документ во втором чтении и в целом.

Законопроектом предлагается на период карантина установить особые правила судебного контроля над соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства.

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В частности, судебное заседание может проходить в режиме видеоконференции.

— Между тем, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), если подозреваемый (обвиняемый) против этого не возражает, — говорится в пояснительной записке.

Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Рада приняла в первом чтении законопроект №3276 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.