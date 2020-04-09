На въездах во Львовскую область заработали КПП — список дорог

Во Львовской области обустроили пять пунктов пропуска, где всем водителям разъясняют правила карантина.

Полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка и разъяснять людям, которые прибывают на территорию области, карантинные требования и ограничения, установленные органами местного самоуправления, которые необходимо соблюдать.

Медики проверяют водителей и пассажиров на наличие признаков респираторных заболеваний, делают так называемый температурный скрининг и дальше принимают решения согласно протоколу.

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13 блок-постов организованы на въезде в административную территорию Львовской области из Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей на автодорогах:

М-06 (Киев-Чоп) — 2 блок-посты;

Р-39 (Броды-Тернополь)

М-09 (Львов-Тернополь)

Н-10 (Стрый-Черновцы)

Н-13 (Львов-Самбор-Ужгород)

Т-1806 (Перемышляны-Ровно)

Т-1417 (Куровичи-Перемышляны-Рогатин)

Н-09 (Львов-Бибрка-Рогатин)

Т-1409 (Стрый-Журавно)

М-12 (Стрый-Знаменка)

Р-15 (Ковель-Жовква)

Н-17 (Львов-Радехов-Луцк).

Также предусмотрены еще шесть мобильных блок-постов, которые будут развернуты в случае необходимости.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании мониторинговой группы, которая будет собирать информацию о потенциально больных и лицах, контактировавших с инфицированными Covid-19.