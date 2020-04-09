На случай критической ситуации в Киеве есть 7 тыс. коек для больных с Covid-19

В Киеве насчитывается 390 аппаратов ИВЛ, а в ближайшие дни ожидается дополнительная партия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— То есть сегодня мы обеспечены всем необходимым: и защитными костюмами, и масками, и респираторами, и защитными очками для наших врачей. Если не будет инфекционной вспышки, то этого хватит на месяц. И мы еще дополнительно заказали, могу всех успокоить, — добавил он.

По словам Кличко, сейчас перед городской властью стоит задача удержать количество больных той отметке, что есть сейчас.

— Сегодня наша задача, чтобы количество больных не было гораздо больше, чем есть. Если количество будет превышать несколько тысяч, дойдет до десятков тысяч, это может привести к коллапсу медицинской системы, — пояснил Кличко.

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Мэр Киева также рассказал, что на сегодняшний день в распоряжении столичных медиков более 12 тыс. тестов, по состоянию на 8 апреля в Киеве уже сделано 2,5 тыс. тестов.

В инфекционных больницах есть 400 койко-мест, и власть готова увеличить это число до 500. В случае резкого ухудшения ситуации в Киеве зарезервировано 7 тыс. коек.

Напомним, в течение недели в Украину прибудут семь самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.