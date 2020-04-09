PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел коронавирусом

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата и наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона заразился коронавирусом.

— Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный, — написал он.

По его словам, сейчас он находится в изоляции, а его самочувствие в норме.

Читайте: На Ивано-Франковщине священник и полицейский подхватили Covid-19

— Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме — по телефону, СМС, — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка