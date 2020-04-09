Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел коронавирусом

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата и наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона заразился коронавирусом.

— Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный, — написал он.

По его словам, сейчас он находится в изоляции, а его самочувствие в норме.

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— Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме — по телефону, СМС, — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.