Получают ИВЛ, а пользоваться не умеют: медиков в Украине будут учить онлайн

Заражение 20 врачей в одном из госпиталей в Кировоградской области является примером неправильного распределения медицинских средств для борьбы с Covid-19 в больницах.

Об этом шла речь на совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

— Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении — на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них, — заявил лидер государства.

Читайте: У двух женщин-медиков Миргородской районной больницы обнаружили коронавирус

На совещании также отмечалось, что в регионах врачи часто не умеют пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Для обучения врачей в онлайн-режиме вскоре заработает информационно-консультационный центр, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, Украина ожидает в течение этой недели прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с аппаратами ИВЛ.